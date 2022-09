"Wir sind der festen Überzeugung, dass digitale Vermögenswerte die Zukunft bedeuten."von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Sie sind mitten in der Umstrukturierung des Unternehmens SIX, weil die Geschäftseinheiten «Exchanges», «Securities Services» und «Financial Information» unter dem Dach der neuen «SIX Exchange Group» zusammengefasst werden sollen? Was ist das Ziel dieser Restrukturierung? Jos Dijsselhof: Durch die neue rechtliche Struktur erhalten die im Börsenumfeld tätigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...