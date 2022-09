Da BILLA die Bedürfnisse seiner Kund:innen kennt und stets am Puls der Zeit erfüllt, wurde mit BILLA PFLANZILLA ein völlig neuartiger Concept-Store entwickelt, der über ein rein pflanzliches Sortiment verfügt und innovative Serviceangebote bereitstellt - damit ist er der erste seiner Art in Österreich. Wie in der Computergrafik veranschaulicht, sorgt der neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...