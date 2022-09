Die Veräusserung war vor einem Jahr angekündigt worden. Der Verkauf umfasst fünf integrierte Zementwerke, vier Mahlwerke, sechs Zuschlagstoffwerke und 19 Transportbetonwerke von Holcim.Zug - Nach der Bewilligung durch die brasilianischen Behörden hat Holcim den Verkauf seines Geschäfts in Brasilien an CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) für einen Unternehmenswert von Dollar 1,025 Milliarden abgeschlossen. Dies teilte der weltgrösste Zementkonzern am Mittwoch in einem Communiqué mit. Die Veräusserung war vor einem Jahr angekündigt worden. Der Verkauf umfasst fünf integrierte...

