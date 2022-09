PV Großhändler BayWa bietet künftig in Deutschland auch die Mikro-Wechselrichter und Batterien von Enphase an. Die Vertriebspartnerschaft erstreckt sich auch auf den Benelux-Raum. Der Wechselrichterhersteller Enphase Energy erweitert seine globale Partnerschaft mit dem globalen Photovoltaik (PV)- Großhändler BayWa r.e. Wie die Unternehmen mitteilten, geht es dabei um den Vertrieb von Wechselrichtern und Batterien an Installateure in Deutschland und Benelux. In diesen Regionen seien die IQ7 Mikro-Wechselrichter ...

