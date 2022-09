Leipzig - Der Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen Cheftrainer Domenico Tedesco mit sofortiger Wirkung entlassen. Auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky würden von ihren Aufgaben entbunden, teilte der Verein am Mittwoch mit.



Über eine Nachfolgeregelung werde man "zeitnah" informieren. Die Entscheidung zur Entlassung des Trainers sei das Ergebnis einer "tiefgreifenden Analyse" nach der 1:4-Heimspielniederlage in der Champions League gegen Schachtar Donezk am Dienstagabend. Nach dem "mäßigen Start" in die Bundesligasaison mit fünf Punkten aus fünf Spielen und vor allem nach den jüngsten Spielen bei Eintracht Frankfurt und zu Hause gegen Schachtar Donezk habe dem Verein die Überzeugung gefehlt, "dass in der derzeitigen Konstellation ein sofortiger Turnaround erfolgen kann", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. "Wir haben eine Gesamtverantwortung für RB Leipzig und wollen unsere Ziele erreichen."



Daher sei man in der Gesamtabwägung zu dem Schluss gekommen, dass man einen "neuen Impuls" benötige.

