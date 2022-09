Die Stadtwerke Tübingen übernehmen einen weiteren Solarpark in ihr Erzeugungsportfolio. Gebaut wurde das Kraftwerk in Brandenburg von Juwi. Der regenerative Projektentwickler Juwi hat im brandenburgischen Zernitz-Lohm einen 6,3-Megawatt-Solarpark nach Erichtung an den künftigen Betreiber, die Stadtwerke Tübingen (swt) übergeben. Der Solarpark im Landkreis Ostprignitz-Ruppin liegt entlang der ICE-Strecke Berlin-Hamburg, rund 100 Kilometer vor Berlin. Wie Juwi mitteilte, sei es bereits das vierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...