Bluebell-Kandidat Francesco Trapani zieht nicht in den Verwaltungsrat ein. Er erhielt an der Generalversammlung nur 9,5 Prozent der Stimmen.Genf - Die Publikumsaktionäre des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont stellen sich hinter die Besitzerfamilie um Präsident Johann Rupert und gegen den aktivistischen Investor Bluebell Capital. Bluebell-Kandidat Trapani zieht nicht in den Verwaltungsrat ein. Der frühere Bulgari-Chef Francesco Trapani verlor an der Generalversammlung vom Mittwoch die Wahl um den Sitz in den Verwaltungsrat von...

Den vollständigen Artikel lesen ...