Die Livescore-Gruppe ist in diesen Bereichen mit den Marken Livescore, Livescore Bet und Virgin Bet vertreten und stellt etwa Sport-Ergebnisse in Echtzeit oder Sportwetten-Angebote bereit.Zofingen/London - Der Ringier-Konzern spannt im Sportmedienbereich mit der Livescore-Gruppe zusammen. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft investiert Ringier 50 Millionen britische Pfund. Damit werde Livescore nun mit 500 Millionen Pfund bewertet, schreibt Ringier am Mittwoch. Ringier investiere das Geld in das rasch wachsende Sports Media- und Gaming-Geschäft, heisst es weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...