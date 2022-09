Paris, Rom oder Barcelona sind - zu Recht - zeitlose Klassiker. Doch wenn es um Städtetrips geht, hat Europa so viel mehr zu bieten. Dieser Beitrag zeigt schöne und oft übersehene Highlights für die nächste Kurzreise.Italien verzaubert seine Besucher mit der ausgezeichneten Kulinarik, wunderschönen Städten und atemberaubenden Stränden und Landschaften. Doch all das führt auch dazu das die bekannten Städte wie Rom, Mailand und Bologna oft überfüllt sind. Doch es gibt noch Städte in Italien, die kaum Touristen anziehen und doch all das bieten, was man sich für gelungene Städtetrips wünscht; so auch Parma.Parma - Italien mal ganz andersDa die Stadt noch als wahrer Geheimtipp gilt, sind die Hotelzimmer im Herzen der Altstadt überraschend preiswert und selbst in gefragten Restaurants, wie der Trattoria Del Tribunale, besteht die Chance, auch ohne Reservierung einen Platz zu ergattern. Natürlich sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...