Kommunen und öffentliche Unternehmen in Braunkohleregionen können von Europa mehr als zehn Mrd. Euro zur Finanzierung von Energiewende-Vorhaben abrufen. Interessenten können sich darüber Mitte September auf einem virtuellen Infotag informieren. Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt zehn Milliarden Euro für die Energiewende in Europas Kohleregionen zur Verfügung. Diese richten sich an Kommunen und öffentliche Unternehmen. Damit lassen sich zum Beispiel Projekte zum Bau von Solarkraftwerken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...