Auch bei den Renten gibt es Unterschiede, was vor allem auf die Bezüge aus der zweiten Säule zurückzuführen ist.Bern - Über alles gerechnet haben Frauen im Erwerbsalter in der Schweiz im Jahr 2018 um 43,2 Prozent weniger verdient als Männer. Auch bei den Renten gibt es Unterschiede, was vor allem auf die Bezüge aus der zweiten Säule zurückzuführen ist. Der Bundesrat verabschiedete am Mittwoch einen vom Parlament bestellten Bericht zum sogenannten Gender Overall Earnings Gap (GOEG). Dieser betrug im Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...