Eine Auswertung des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt belegt, was viele in den letzten Monaten vermuteten. Wärmepumpen gehen weg wie warme Semmeln. Gas- und Ölheizung sind Ladenhüter.In Sachsen-Anhalt planen nur noch elf Prozent der Bauherren neue Wohngebäude mit einer Gasheizung. Damit dürften die Häuslebauer auf die gestiegenen Kosten für Gas reagieren und sich gegen weitere Preissteigerungen absichern wollen. Anstelle von Gasheizungen gaben 82 Prozent der Bauherren in Mitteldeutschland an, Wärmepumpen zu installieren. Das geht aus einer Meldung des Statistischen Landesamts Sachsen-Anhalt ...

