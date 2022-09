Ein halbes Jahr haben sieben Haushalte in Bayern den Energiehandel mit ihren Nachbarn ausprobiert. Die Ergebnisse des Projekts "BASE.V" zeigen, dass sich auch auf diese Weise schwankende Erzeugung ausgleichen und mit steigenden Stromverbräuchen in Einklang bringen lässt.Im bayerischen Dietfurt ist für ein halbes Jahr das Energiesystem der Zukunft simuliert worden - zumindest in Ansätzen. Sieben Haushalte waren an dem Projekt "BASE.V" beteiligt, das einen Stromhandel zwischen den Nachbarn testete. Initiiert das das Projekt die Technische Universität München (TUM). Die Forscher wollten dabei untersuchen, ...

