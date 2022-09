Der Anbieter von Photovoltaik-Anlagen zur Miete kann sich einer kräftigen Nachfrage erfreuen. Im Vergleich zum Vorjahr wird das junge Unternemen seinen Umsatz mehr als verdreifachen. Auch bei der Lieferfähigkeit glänzt das Start-up nach eigener Aussage.Das Start-up Enpal erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von 340 bis 400 Millionen Euro. Dabei soll das junge Unternehmen nach eigenen Angaben erstmalig profitabel operieren können. Enpal bietet seinen Kunden an Photovoltaik-Anlagen über ein Mietmodell zu beziehen. Über eine für 20 Jahre fest vereinbarte Mietgebühr können Kunden an eine Dachanlage ...

