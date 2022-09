Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat neue Hilfsprogramme und einen deutlich größeren Unternehmens-Schutzschirm angekündigt, um die deutsche Wirtschaft sicher durch Herbst und Winter zu bringen. "Ich bin in Sorge, was die wirtschaftliche Entwicklung anbetrifft", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben).



"Die hohen Energiepreise, die Weizenpreise, gestörte Lieferketten setzen viele Betriebe enorm unter Druck." Gerade für kleine und mittlere Betriebe sei das ein ernstes Problem. "Es gibt die Gefahr von Betriebsaufgaben und der müssen wir begegnen. Deshalb werden wir die Hilfsprogramme erweitern", kündigte der Vizekanzler an.



"Es gibt bereits einen Schutzschirm, unter den auch kleine und mittlere Unternehmen schon schlüpfen können. Aber es ist klar: Für den Herbst und Winter müssen wir den Schutzschirm größer aufspannen", sagte Habeck weiter. "Daran arbeiten wir mit Hochdruck und Konzentration, damit wir zielgenau und wirksam unterstützten", so der Grünen-Politiker. "Wir eichen die Programme und erweitern sie."

