Die Coöperatie Hoogstraten hat die neue Kiwibeeren-Saison eröffnet. Seit Anfang September ist die süße Vitaminbombe in der Größe eines Happens wieder für zwei Monate in den Frischabteilungen belgischer Supermärkte zu finden. Seit ihrer Einführung vor mehe als zehn Jahren ist die Kiwibeere zu einem unverzichtbaren Teil belgischer Supermärkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...