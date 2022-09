Der fränkische Sportartikelhersteller (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) kommt einfach nicht mehr auf die Beine. Seit nun über einem Jahr befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung! In dieser Zeit hat sich der Börsenwert mehr als halbiert! Am 26.08.22 wurde das bisherige Jahrestief (violette Linie) unterboten und in der Folge reiht sich ein neues Tief an das andere. Auch am heutigen Donnerstag zeigt sich der Kurs erneut schwächer: Nach einer Eröffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...