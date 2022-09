Abo Wind hat 70 Millionen Euro an Fremdkapital eingeworben, mit dem das Unternehmen 20 GW Wind-, Solarparks und Speicher co-finanzieren will. Auch Wasserstoffprojekte zählen zur Pipeline. Der regenerative Energien-Spezialist Abo Wind hat über Schuldscheine 70 Millionen Euro eingenommen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens weiteres Wachstum ermöglichen. Der weltweit in 16 Ländern tätige Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten arbeitet aktuell ...

