Die Nachfrage nach Batteriespeichern ist im ersten Halbjahr 2022 deutlich angestiegen. Welche Märkte sich dabei wie entwickelt haben und was für die Zukunft bereits an Projekten angekündigt ist, erfahren Sie in diesem Artikel und auf unserer neuen Plattform unter www.battery-charts.de.Nach dem bisherigen Rekordjahr 2021 hat das erste Halbjahr 2022 beim Zubau von Batteriespeichern noch einmal angezogen. Insgesamt wurden von Januar bis Juli rund 87.000 Speichersysteme mit einer Kapazität von etwa 840 Megawattstunden und einer Leistung von 503 Megawatt bei der Bundesnetzagentur gemeldet. Dies entspricht ...

