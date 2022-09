Die Mühen der vergangen Jahrzehnte mindern die Abhängigkeit der europäischen Staaten von Gasimporten. In allen EU-Mitgliedstaaten zeigt sich deutliche Bewegung am Markt. Dass sich ein großzügiger Zubau lohnt, zeigt sich auch an der Tatsache, dass das Land mit dem höchsten Anteil an Photovoltaik im Strommix, bei weitem nicht das mit dem besten Wetter für Photovoltaik ist.Gleich 18 EU-Staaten konnten in diesem Sommer neue Rekordwerte bei der Solarstromerzeugung verzeichnen. Ein kräftiger Zubau machte dies möglich. Angesichts der Gasverstromung, die sich momentan keiner in Europa so richtig leisten ...

