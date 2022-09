Der Tag steht klar im Zeichen der Geldpolitik. Am Nachmittag trifft die EZB ihren Zinsentscheid. Dass die Leitzinsen weiter steigen, ist angesichts der sehr hohen Inflation so gut wie sicher.Frankfurt - Der Euro ist vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Parität zum US-Dollar gestiegen. Am Donnerstagmittag kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0017 Dollar und steht damit auf den höchsten Stand seit Freitag. Zum Schweizer Franken schwächte sich der Euro derweil leicht ab. Aktuell kostet der Euro 0,9744 Franken nach 0,9763 am Morgen. Auch der Dollar hat...

