Naturstrom setzt ihr bisher größtes Freiflächen-Solarprojekt um. Die Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern erzielt Erlöse per EEG und will sich auch als Miteigentümer beteiligen. Der Ökostomerzeuger Naturstrom AG hat seinen bisher größten Solarpark im Erzeugungsportfolio an das Netz angeschlossen. Wie die Düsseldorfer mitteilten, hat die Tochter NatureEnergy den Park in der Gemeinde Lüttow-Valluhn in Westmecklenburg in Betrieb genommen. Das 14 Megawatt peak (MWp) große Solarprojekt entstand in enger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...