Der USD/JPY stieg am Mittwoch auf fast 145 und peilt die 150er-Marke an. Die Volkswirte der Commerzbank glauben, dass sich der japanische Yen kaum erholen wird. Bank of Japan hat keine andere Wahl als mit Interventionen gegen einen schwachen Yen zu drohen "Die BoJ und das Finanzministerium haben keine andere Wahl, als mit Interventionen gegen einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...