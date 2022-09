Der US-Leitindex Dow Jones Industrial steigt um 0,23 Prozent auf 31 653,14 Punkte.New York - Die US-Börsen sind nach der Erholung zur Wochenmitte zunächst verhalten in den Handel gestartet. Die wichtigsten Indizes machten aber am Donnerstag anfängliche Verluste peu à peu wett und notierten zuletzt moderat im Plus. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,23 Prozent auf 31 653,14 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 3988,52 Punkte aufwärts.

