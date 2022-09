Bei der Gala "Tiefkühl-Star 2022" am 6. September im Kölner Festhaus "Flora" wurden die besten Tiefkühlabteilungen des Jahres im deutschen Lebensmitteleinzelhandel gekürt und mit den Tiefkühl-Stars 2022 ausgezeichnet. Preisträger sind Edeka Wilger in Borken, Nordrhein-Westfalen (Kategorie bis 2.500 qm), Hieber in Müllheim,...

Den vollständigen Artikel lesen ...