FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.09.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AB FOODS TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 1500 (2300) PENCE - BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3150 (3175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 5800 (4800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2751 (2698) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 564 (555) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 780 (740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 280 (279) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1212 (1150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 121 (116) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 557 (528) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 390 (383) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1576 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1800 (1616) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1750 (1540) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 135 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 950 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3250 (2890) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2620 (2680) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2490 (2440) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 330 (315) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GENUS PRICE TARGET TO 5500 (5950) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3000 (3300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5600 (5425) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES TI FLUIDS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 185 PENCE - JEFFERIES REINITIATES DARKTRACE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 615 PENCE - JPMORGAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1630 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 341 (347) PENCE - 'OVERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

