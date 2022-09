Der Energiepark Klettwitz ist eines der größten Energiewendeprojekte in den deutschen Braunkohleregionen. Entwickler JP Joule hat einen Teil des Parks jetzt an die Clearvise AG übergeben. Die GP Joule hat den Solarpark Klettwitz Nord an den neuen Eigentümer, die Clearvise AG, übergeben. Seit April speist der Park bereits Strom in das Netz. Das Projekt befindet sich auf einem ehemaligen Braunkohlegebiet. Der Solarpark ist mit 90 Megawatt ein Teil des Energieparks Lausitz. GP Joule, Terravent Investments ...

Den vollständigen Artikel lesen ...