Willkommen in der Krise! In der Energiekrise, um genau zu sein, denn diese war - beziehungsweise ist - in dieser Woche so etwas wie der Market Mover derselben. Wohin der suchende Blick auch geht, überall lauert die bereits Erwähnte, der beispielsweise das Portal tagesschau.de eine ganze Themenseite widmet. Die neu installierte Premierministerin Liz Truss musste in ihrer ersten Befragung im Parlament ebenfalls zum Thema Stellung beziehen, ebenso wie der deutsche Bundeskanzler, der in den zurückliegenden Tagen gleichfalls parlamentarisch gefragt war und der vor allem Antworten zum dritten Entlastungspaket der Ampel-Koalition liefern sollte beziehungsweise musste. Die EU-Kommission mit Präsidentin von der Leyen an der Spitze holte dagegen gleich zum ganz großen Wurf aus und forderte einen Preisdeckel für russisches Gas. Der Hintergrund: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...