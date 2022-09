Die Bank of England (BoE) gab am Freitag bekannt, dass sie die Bekanntgabe der Zinssätze um eine Woche vom 15. September auf den 22. September verschoben hat, wie Reuters berichtet. "In Anbetracht der Staatstrauer im Vereinigten Königreich wurde die Sitzung des geldpolitischen Ausschusses im September 2022 um eine Woche verschoben", teilte die BoE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...