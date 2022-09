Nach dem Tief am Montag bei 12.617 Punkten sind die Kurse im Wochenverlauf wieder deutlich nach oben geklettert. Der DAX 40 ISIN: DE0008469008 verabschiedete sich mit 13.088,21 Punkten und einem Plus von 1,43 Prozent ins Wochenende. Besonders stark waren die Tagesgewinne am Freitag bei HelloFresh, Fresenius, Deutsche Telekom, Deutsche Bank und Fresenius Medical Care. Mit einem Abschlag von 8,19 Prozent waren die in der Vorwoche beliebten Papiere ...

