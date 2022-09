Ex-UBS-CEO Sergio Ermotti sieht keinen zwingenden volkswirtschaftlichen Nutzen in zwei Grossbanken wie UBS und Credit Suisse. Auch 24 Kantonalbanken brauche die Schweiz nicht, sagte der 62-Jährige der "NZZ am Sonntag".Zürich - Ex-UBS-CEO Sergio Ermotti sieht keinen zwingenden volkswirtschaftlichen Nutzen in zwei Grossbanken wie UBS und Credit Suisse. Auch 24 Kantonalbanken brauche die Schweiz nicht, sagte der 62-Jährige der «NZZ am Sonntag». Die Stärke des Finanzplatzes sei seine Diversifizierung. Das sei viel wichtiger als die Zahl der Grossbanken, sagte der heutige Präsident des Rückversicherers Swiss Re im...

