Freiburg - Zum Abschluss des 6. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach 0:0 gespielt und damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Beide Mannschaften zeigten immer wieder gefährliche Torszenen und insgesamt eine ansehnliche Partie, einzig es fehlten die erfolgreichen Abschlüsse.



Die Breisgauer sind mit einem Punkt Abstand auf den neuen Tabellenführer Union Berlin nun auf Rang zwei, dahinter auf Platz drei die Bayern, die auch an diesem Spieltag nur ein Unentschieden erreicht hatten. Gladbach ist auf Position acht.

