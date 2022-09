Der Pharmakonzern wird rund 100 Millionen Franken in den Aufbau eines neuen hochmodernen Biologikazentrums für die frühe technische Entwicklung investieren.Basel - Der Pharmakonzern Novartis baut ein neues Entwicklungszentrum auf dem Basler Campus. Rund 100 Millionen Franken werde der Konzern in den Aufbau eines neuen hochmodernen Biologikazentrums für die frühe technische Entwicklung investieren. Das neue Zentrum soll bis 2026 eine bestehende Einrichtung im Klybeck Areal ersetzen, wie Novartis am Montag mitteilte. Gemeinsam mit dem bereits...

Den vollständigen Artikel lesen ...