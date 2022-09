Die deutsche Investmentgesellschaft Aquila Capital hat ihre Vermögensbasis auf den Antillen erweitert und ein 220 Megawatt/440 Megawattstunden-Portfolio von Batteriespeicherprojekten in Südaustralien von der spanischen Gransolar Group, einem Unternehmen für erneuerbare Energien, erworben.von pv magazine Australien Aquila Capital hat mit dem spanischen Unternehmen Gransolar Group eine Vereinbarung über den Kauf von drei Batteriespeichersystemen getroffen, die in Südaustralien entwickelt werden, um eine Präsenz auf dem Kontinent aufzubauen. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung teilte Aquila ...

