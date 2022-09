Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte August gestiegen.Frankfurt - Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte August gestiegen. Die Gemeinschaftswährung weitete ihre Gewinne am Mittag auf 1,0141 US-Dollar aus und notierte damit weiterhin über der Parität zur US-Währung. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich unterdessen bei einem Stand von 0,9538 in Richtung der 0,95er Marke. Seit dem Morgen hat der Dollar damit...

