Mit dem Vollzug der Übernahme wird smino zu einem führenden Software-Anbieter im Bereich Open BIM (Building Information Modeling) für die Baubranche in der DACH-Region.Rapperswil - Mit dem Vollzug der Übernahme des österreichischen Unternehmens BIM SPOT wird smino zu einem führenden Software-Anbieter im Bereich Open BIM (Building Information Modeling, also die Modellierung von Gebäudedaten) für die Baubranche in der DACH-Region. Die smino AG, Anbieterin der führenden Softwarelösung für Planungs- und Bauprojekte in der Schweiz, übernimmt das Unternehmen BIM SPOT...

