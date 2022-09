Am Dienstag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer vor allem auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird mit einem abermaligen Rückgang der sehr hohen Inflationsrate gerechnet.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag gegenüber dem US-Dollar stabil über der Parität gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0140 Dollar und damit etwas mehr als einen Dollar. Das Dollar/Franken-Paar ist seit Montagabend nochmals etwas weiter zurückgekommen und notiert bei 0,9512 knapp über der 0,95er Marke. Der Euro hat sich unterdessen zum Franken kaum bewegt, wie der Kurs von...

