Am 05. September hatten wir im RuMaS Express-Service auf diese Trading-Chance aufmerksam gemacht und getitelt: "DAX: Das war heftig! Kommt jetzt die Erholung?" Im Text stand: "Nach der Bullenattacke am Freitag haben die Verkäufer wieder das Zepter übernommen. Dadurch ist der DAX ISIN: DE0008469008 am Montag zeitweise bis auf 12.617 Punkte gefallen. Die Unterstützung bei 12.600 Punkten hatte bereits am letzten Donnerstag gehalten und man hat den Eindruck, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...