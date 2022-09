Die rund 450 Mitarbeitenden von Helion werden in den neu gegründeten Geschäftsbereich "AMAG Energy & Mobility" eingegliedert.Cham / Paris - Der Autoimporteur Amag erweitert mit einem Zukauf sein Dienstleistungsangebot rund um die Elektromobilität. Dazu übernimmt Amag den auf Photovoltaik, Wärmepumpen und E-Mobility spezialisierten Geschäftsbereich Helion der Bouygues E&S InTec Schweiz AG. Der Kauf soll voraussichtlich bis Anfang November abgeschlossen werden, teilte die Gruppe am Dienstag in einem Communiqué mit.

