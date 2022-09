Unsere Branche befindet sich in einer zwiespältigen Situation: Ermutigend ist, dass der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien an Fahrt aufgenommen hat. Im vergangenen Jahr wuchs allein die global installierte Photovoltaik-Leistung um 13 Prozent. In aller Welt überschlagen sich die Nachrichten über politische Ausbauziele für erneuerbare Energien, was zusätzliche Wachstumsdynamiken impliziert. Wirtschaftlich sind erneuerbare Energien zudem längst […]Unsere Branche befindet sich in einer zwiespältigen Situation: Ermutigend ist, dass der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien an Fahrt aufgenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...