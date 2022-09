FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.09.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 180 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 18 (22) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SOUTH32 TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 270 (280) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BT GROUP TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 140 PENCE - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 950 (1300) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ENTAIN TO 'BUY' - JPMORGAN CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 660 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1000 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES ADECCO, ARCELORMITTAL, HAMMERSON ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES ADEVINTA, EIFFAGE, GLENCORE, LVMH ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES MONDI, VINCI ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES WHITBREAD ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' INTO H1 RESULTS - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REINITIATES FERGUSON WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 13200 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES NETWORK INTL TARGET TO 460 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 180 (165) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 47 (45) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 105 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 1150 (1090) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/HSBC RAISES ENTAIN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1490 (1760) PENCE



