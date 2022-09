Nach den Gewinnen am Vortag haben die europäischen Börsen am Dienstag verhalten tendiert.Paris / London - Nach den Gewinnen am Vortag haben die europäischen Börsen am Dienstag verhalten tendiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Vormittag um 0,31 Prozent auf 3657,72 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,38 Prozent auf 6357,44 Zähler nach oben Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,12 Prozent auf 7481,65 Punkte. Vor den US-Verbraucherpreisen...

Den vollständigen Artikel lesen ...