Die US-Notenbank Fed ist in einer komfortableren Situation als die EZB, weil sie die 180 Grad-Wende von «Inflation is transitory» hin zu «We are behind the curve» innerhalb eines Monats bereits 2021 vollzog.Von Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock Man kann nicht wirklich sagen, dass die EZB in den letzten Monaten gute Presse hatte. "Too little, too late' hiess es oft mit Blick auf die Ankündigungen seit dem Frühjahr, in denen erst ein Ende der Anleihekäufe und später Anhebungen der Leitzinsen in Aussicht gestellt wurden.

Den vollständigen Artikel lesen ...