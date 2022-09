Eine unerwartet hohe Inflation in den USA hat der zuletzt grösser gewordenen Hoffnung vieler Anleger am Dienstag einen herben Dämpfer beschert.Paris / London - Eine unerwartet hohe Inflation in den USA hat der zuletzt grösser gewordenen Hoffnung vieler Anleger am Dienstag einen herben Dämpfer beschert. In den USA schwächte sich die hohe Inflation zwar etwas ab, aber nicht so stark wie von Volkswirten erwartet. Marktbeobachter gehen nun davon aus, dass die US-Notenbank Fed damit unter Druck bleibt, ihre Geldpolitik weiter kräftig zu...

