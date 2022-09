Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Österreich testet BILLA seit Anfang August "Vertical Farming" - ein innovatives Konzept für die lokale Lebensmittelproduktion in urbanen Gebieten. v.l.: Maida Tutic (BILLA PLUS Mitarbeiterin Wienerberg Straße 27) und Helena Sanchez (urbane Gärtnerin bei Vertical Field) freuen sich über die erste Ernte, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...