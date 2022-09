Der Verwaltungsrat der Intercity Group Holding AG beruft Stefan Lemberger (Co-Owner und CEO der Hugo Steiner AG, St. Gallen) und Beat Hürlimann (CEO der Wüst und Wüst AG, Küsnacht/Zürich, Zug und Luzern) per 1. Oktober 2022 in die Gruppengeschäftsleitung.Zürich - Der Verwaltungsrat der Intercity Group Holding AG beruft Stefan Lemberger (Co-Owner und CEO der Hugo Steiner AG, St. Gallen) und Beat Hürlimann (CEO der Wüst und Wüst AG, Küsnacht/Zürich, Zug und Luzern) per 1. Oktober 2022 in die Gruppengeschäftsleitung. Michael Wildhaber, CEO der Intercity Bewirtschaftung AG, scheidet nach dem Verkauf der Bewirtschaftungssparte der Intercity Group an...

Den vollständigen Artikel lesen ...