Ein kleines, blondes Mädchen verzauberte an der 6. Benefiz-Gala des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten die Gäste: die 9-jährige Amy aus dem Thurgau.Zürich - Am vergangenen Freitag, 9. September 2022 fand im Restaurant Belvoirpark Zürich die 6. Benefiz-Gala des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten statt. 40'000 Franken kamen an diesem Abend für Kinder mit seltenen Krankheiten zusammen. Ein kleines, blondes Mädchen verzauberte an der 6. Benefiz-Gala des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten die Gäste: die 9-jährige Amy...

