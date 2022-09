FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.09.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3500 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 250 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2819 (2903) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 80 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS EUROCELL PRICE TARGET TO 250 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 470 (530) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 620 (780) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 180 (210) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 910 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 460 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES CURRYS WITH 'HOLD' - TARGET 70 PENCE - BERENBERG RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 6500 (5700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS CURRYS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 70 PENCE - CITIGROUP RAISES TATE & LYLE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 850 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ASTRAZENECA TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 11000 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES GSK TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1430 (1630) PENCE - GOLDMAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 120 (220) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 125 (140) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS JOHNSON SERVICE TO 'HOLD' (BUY) - HSBC RAISES BT GROUP TO 'BUY' (HOLD) - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 210 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2020 (2290) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 768 (780) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 425 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES EUROZONE BANKS TO 'ATTRACTIVE' (IN-LINE) - RBC CUTS DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 4000 (4200) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de