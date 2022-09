auch in dieser Woche haben sich die Aktienmärkte von ihrer derzeit hochvolatilen Seite gezeigt. Während es am Freitag und Montag noch deutlich nach oben ging - eine dieser zuletzt so typischen Erholungsversuche innerhalb der weiterhin intakten Abwärtstrends -, fielen die Notierungen am Dienstag und Mittwoch wieder wie ein Stein nach unten. Auslöser für den Rücksetzer waren diesmal die US-Inflationszahlen, deren Anstieg im August statt der erwarteten 8,1% auf 8,3% kletterte, im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das, so die prompten Befürchtungen der Marktteilnehmer, könnte die Fed am kommenden Mittwoch dazu bewegen, noch ein Stückchen kräftiger an der Zinsschraube zu drehen, als ohnehin schon (75 Basispunkte werden angenommen) kolportiert. Für den DAX ging es entsprechend erst auf und anschließend ab: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...