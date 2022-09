Eine Möglichkeit, sich in einer inflationären Welt zurechtzufinden, besteht in einer breiten Mischung verschiedener Vermögenswerte.Von Kenneth McMillan, Investment Director, abrdn Die Inflation hat den höchsten Stand seit über 40 Jahren erreicht. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine treibt die weltweiten Energie- und Lebensmittelpreise weiter in die Höhe. Anhaltende Engpässe in den Versorgungsketten und steigende Arbeitskosten treiben die Inflation ebenfalls in die Höhe. Für Anleger stellt sich die Frage...

Den vollständigen Artikel lesen ...